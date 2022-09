Mobilitazione della polizia locale. Lunedì 12 settembre dalle 11 a fine turno e dalle 14 e 30 alle 17 e 30 i sindacati Cgil, Cisl, Uil e Csa hanno indetto una assemblea dei dipendenti. All’ordine del giorno – come si legge nella nota – “criticità e disagi legati alla nuova articolazione del servizio giornaliero e problematiche Polizia Locale”. Tra le denunce dei sindacati, quelle inerenti lo stato in cui versano molte divise e le condizioni di alcuni mezzi di servizio. Malcontento anche legato al fatto che molti dipendenti si ritrovano a raggiungere i posti di servizio con le auto private. La partecipazione all’assemblea potrebbe comportare disagi alla città, in merito all’assenza della polizia locale nei settori presidiati, a cominciare dalla viabilità.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.