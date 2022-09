Distrutta la lapide in ricordo delle 20 vittime della strage di via Nicolò dall’Arca del 28 luglio 1943. Sull’atto di vandalismo indaga anche la polizia. Anche per capire l’origine dell’atto, se puro teppismo o se legato anche a motivazioni di carattere politico e ideologico. La lapide distrutta è stata rimossa e la zona transennata dalla polizia locale. Sgomento è stato espresso anche dal comitato di residenti e commercianti di piazza Umberto. “Su piazza Umberto – denunciano – continua a regnare abbandono e degrado. Devastata la lapide del monumento ai caduti del 28 luglio 1943. La lapide rotta è stata rimossa per poterla riparare”. (foto Facebook)

“È stata vandalizzata oggi in piazza Umberto I la lapide posta ai piedi del monumento che ricorda la strage di via Nicolò dell’Arca, il 28 luglio 1943, in cui morirono venti antifascisti – scrive in una nota l’Anpi Bari – Allertati dai cittadini che hanno scoperto lo scempio, sul posto sono accorsi il presidente provinciale dell’Anpi, Pasquale Martino, la segretaria generale della Camera del lavoro, Gigia Bucci e il segretario della Cgil Puglia, Pino Gesmundo. Il luogo è stato presidiato fino all’arrivo delle forze di polizia e dei tecnici comunali, che hanno raccolto repertato i frammenti della lastra di pietra. Si auspica che le indagini di polizia possano presto accertare la matrice del gesto, se di natura politica, mafiosa o microcriminale. Intanto, il Coordinamento antifascista di Bari denuncia lo stato di degrado in cui versa da molto tempo il complesso monumentale alla Resistenza. Va subito restaurata e ripristinata la lapide, che fu realizzata un anno dopo la strage, con un testo dettato da Tommaso Fiore. Il Coordinamento chiede pertanto all’Amministrazione comunale che insieme alla lapide danneggiata, sia restaurato il monumento eretto nel 1964, anticipando il programma di riqualificazione dell’’intera piazza Umberto I, che è ancora in fase di progetto. Il Coordinamento antifascista di Bari fa appello alle forze democratiche perché sia intensificata la vigilanza sui luoghi della memoria e siano prevenuti ulteriori atti vandalici e attentati”.

“In merito alla vandalizzazione della lapide che commemora la strage, per mano fascista, di via Nicolò dall’Arca, il 28 luglio del 1943, la lista Unione Popolare con de Magistris – Bari, condanna fermamente l’atto vandalico – si legge in una nota – non isolato, che da tempo, nella nostra città, sta tentando di rimuovere il ricordo delle nefandezze fasciste. Ci auguriamo, inoltre, che l’antifascismo non sia assente dal dibattito pubblico, specialmente nel periodo elettorale, in quanto asse portante della Costituzione repubblicana, di cui chiediamo la piena attuazione. Auspichiamo, infine, che vengano individuati e processati i responsabili dell’accaduto”. La nota è firmata da Tonia Guerra, capolista alla Camera per Unione Popolare e Sabino De Razza, segretario regionale di Rifondazione Comunista. (foto Facebook)

