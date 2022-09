Ecco in che condizioni versano i frangiflutti sul lungomare di Bari: pieni di rifiuti di ogni tipo gettati da chi popola la zona soprattutto durante la sera. Da lattine a bottiglie di vetro fino a cartoni per la pizza. “Uno scempio – denuncia un residente – quei frangiflutti vengono usati come cestini dell’immondizia. Poi ci lamentiamo che arrivano i topi, è normale che vengano attirati se gettiamo tutti quei rifiuti a terra”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.