“In attesa di Costa Sud che non sappiamo ancora cosa ci porterà oltre a costruzioni residenziali e a esercizi commerciali, tutti nuovi e permanenti poli attrattori di traffico e in mancanza di piani di mobilità sostenibile e mobility management adeguati e di qualità, oggi la percorribilità pedonale lungo il marciapiede lato monte è ad ostacoli e quella in bici è a rischio”. La denuncia è di Lello Sforza, ciclista, e riguarda il tratto di lungomare dopo Pane e pomodoro.