Un lieve incidente in viale Della Repubblica, altezza del parco Due giugno, manda in tilt il traffico questo pomeriggio. Lunghe code in entrambe le direzioni. A “scontrarsi” un autobus extraurbano e una Seicento. I proprietari dei due mezzi hanno chiamato la polizia locale, tra le proteste degli stessi passeggeri del bus che volevano riprendere al più presto la corsa.

