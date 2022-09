In Italia stanno aumentando in maniera esponenziale gli attacchi cibernetici all strutture energetiche nazionali. La denuncia arriva dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale che ha informato che negli scorsi giorni diversi attacchi hanno coinvolto operatori del settore energetico.

Tra le vittime principali aziende come Eni e Gestore dei servizi energetici. I tecnici dell’Agenzia, negli scorsi giorni, hanno diffuso le informazioni tecniche raccomandando di innalzare i livelli di protezione delle infrastrutture digitali adeguandole in maniera costante alle più recenti informazioni sulla minaccia.

Foto repertorio

