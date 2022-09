Oltre 2700 aspiranti medici proveranno oggi a conquistare un posto per entrare alla facoltà di Medicina e Odontoiatria in Puglia per l’anno accademico 2022-23. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione si è chiuso l’1 agosto a mezzanotte.

Nel dettaglio hanno presentato domanda in 2.766 (considerando sia Medicina sia Odontoiatria) per un totale di 395 posti a disposizione (compreso quelli riservati agli studenti non comunitari e cinesi e i 60 per Taranto). Per la sola facoltà di medicina i posti a disposizione sono 363. Al termine della selezione quindi sarà ammesso solo l’11% dei candidati.

ORARIO DI SVOLGIMENTO: I candidati sono convocati oggi alle 10.30, ma la prova avrà inizio alle ore 13:00. La suddivisione dei candidati nelle aule, a seguito di quanto previsto dal bando di concorso, è stata eseguita tenendo conto dell’età anagrafica dei candidati, eccezione fatta per i gemelli, ed in proporzione al numero dei posti disponibili in ciascuna aula. Sono in totale 50 le aule predisposte in 13 plessi distribuiti in tutta la città. Un superlavoro per l’Università di Bari: tutte le operazioni per i test dovranno essere svolte in completa sicurezza, predisposti anche i tradizionali metal detector per evitare accessi con strumentazioni proibite.

IL TEST: Questo sarà l’ultimo concorsone per entrare a Medicina. Dal 2023 infatti cambia il sistema di selezione per aspiranti medici. Gli aspiranti medici dovranno quest’anno sottoporsi ad una prova in presenza e cartacea. Usando solo una penna di colore nero fornita dalla commissione. Le domande sono così divise: 23 quesiti a risposta multipla di biologia, 15 di chimica, 13 di matematica e fisica, 4 di competenze di lettura e 5 di ragionamento logico. Il tempo a disposizione per completare il test sarà di 100 minuti. I candidati proveranno a risolvere quindi 60 quesiti, ognuno con cinque opzioni di risposta di cui solo una sarà corretta. Tutti i candidati dovranno presentarsi con una autocertificazione Covid 19.