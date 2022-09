“I test di accesso servono oramai solo a riempire le casse degli atenei, e sono dannosi per il

paese e per il sistema sanitario dal momento che in Italia si assiste da tempo ad una grave carenza di medici, come dimostrato di recente dall’emergenza Covid”. Così il presidente del

Codacons, Carlo Rienzi, nel giorno dei test di accesso per Medicina.

“Mai come quest’anno – secondo l’associazione – il sistema del numero chiuso si rivela superato, inutile e lesivo dei diritti degli studenti e degli utenti del servizio sanitario, comportando tra l’altro uno spreco di milioni e milioni di euro considerate le spese che devono affrontare i candidati per sostenere le prove nelle varie città e per la preparazione ai test di ingresso: proprio per tale motivo il Codacons fornirà assistenza legale agli studenti che vorranno proporre un ricorso collettivo al Tar del Lazio contro i test di accesso a medicina 2022”.

