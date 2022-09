Entra nella fase decisiva il progetto del terminal bus a Bari: è stata infatti convocata la conferenza di servizi tra gli enti coinvolti che dovranno dare il via libera al progetto. Si tratta di un’opera molto attesa: sarà realizzata in un’ area delle ex Officine Rialzo sull’estramurale Capruzzi, oggi di proprietà di Rfi, che si estende su una superficie di circa 7.500 metri quadrati. Il progetto prevede la realizzazione di 18 stalli dedicati agli autobus extraurbani, oltre che di una biglietteria e di una sala d’attesa. Sono state accolte alcune indicazioni suggerite dall’amministrazione comunale, prima fra tutte la costruzione di un camminamento coperto che collegherà la stazione centrale con l’area del terminal bus. In questa maniera si offrirà la possibilità ai passeggeri di prendere il bus appena scesi dalla stazione o viceversa. In un futuro potrebbe essere integrato anche un percorso ciclabile collegato ad una velostazione.

Si procederà anche alla realizzazione di una rotatoria tra via Giulio Petroni e via Capruzzi in modo da permettere ai bus di muoversi agevolmente in ingresso e uscita dal terminal. Il progetto definitivo da circa 5 milioni di euro ora sarà vagliato dagli enti coinvolti.

Ottenuto l’ok si procederà con l’esecutivo e l’avvio dei lavori che potrebbe avvenire tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023. Tutto dipenderà dalle tempistische della conferenza di servizi perché Rfi, responsabile del procedimento, ha già pubblicato e aggiudicato la gara di esecuzione dei lavori attraverso un appalto con accordo quadro. E quindi la ditta incaricata potrebbe partire quasi subito. Il cantiere dovrebbe durare circa un anno.

