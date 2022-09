Sono in stato di agitazione i 54 dipendenti di Amgas srl. Temono per il loro futuro in caso di interruzione della fornitura di gas. “Abbiamo davvero paura di rimanere in mezzo ad una strada – spiegano – sappiamo che è un problema nazionale, ma vogliamo sapere cosa succederà all’azienda in caso di problemi con le forniture di gas”.

Sulla questione già i sindacati hanno chiesto un incontro al sindaco Antonio Decaro. “A fine luglio – spiega Giuseppe Boccuzzi, segretario generale Cisl Bari – abbiamo chiesto un incontro al sindaco per capire meglio la situazione dell’Amgas e nei prossimi giorni sarà indetta un’assemblea per raccogliere le testimonianze dei dipendenti e capire le reali problematiche. Le preoccupazioni sono davvero tante, sui rincari delle bollette e sulla fornitura di gas. Attendiamo che l’amministrazione risponda alla nostra sollecitazione”.