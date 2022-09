L’attesa è stata di quasi sei anni. Ma finalmente questo pomeriggio sono cominciati i lavori per l’installazione dei 29 lampioni ornamentali sul lungomare davanti alla Fiera del Levante. Lavori che termineranno in al massimo due mesi. “Un simbolo inconfondibile del nostro lungomare e un elemento identitario della città”, ha detto il sindaco Antonio Decaro. Secondo la tradizione, questi candelabri sarebbero anche il motivo per cui si dice “Se Parigi avesse il mare sarebbe una piccola Bari, perché sono gli stessi che si trovano lungo la Senna”.

I ritardi. Il progetto è partito sei anni fa ma ha conosciuto intoppi su intoppi. Tutto è iniziato con l’avvio dei lavori per l’installazione di 30 lampioni ornamentali, per un importo di circa due milioni e mezzo di euro. Furono realizzati i muretti e le predisposizioni, ma al momento del montaggio il cantiere si è bloccato per la revoca dell’appalto alla ditta che aveva vinto la gara, a causa di una interdittiva che però riguardava un’altra città, per la precisione Roma.

Tutto è rimasto fermo fino all’aprile del 2021 quando è stato montato un lampione simbolo con la promessa da parte del Comune che nel giro di qualche mese sarebbero arrivati anche gli altri 29. Così non è stato.

Perché nel frattempo si è presentato un altro problema: il produttore dei candelabri aveva già realizzato i lampioni, prima della risoluzione del contratto con l’altra ditta. Il Comune però non sapeva se poteva acquistarli direttamente dal produttore. Alla fine, dopo un approfondimento dell’avvocatura, si è avuto il via libera. E a distanza di quasi un anno sono arrivati i 29 candelabri, smontati. Oggi gli operai stanno cominciando a montare i primi. Entro qualche settimana saranno sistemati tutti e 29.

