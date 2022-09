L’Olivia O, lo yacht di un magnate israeliano che in queste ore ha attraccato a Bari, pare non sia arrivato nel capoluogo regionale solo per “turismo”. Ma anche per imbarcare delle importanti opere d’arte contenporanea da migliaia di dollari.

Olivia O è una super imbarcazione di lusso e il suo proprietario è il miliardario Eyal Ofer, magnate israeliano che opera nel settore immobiliare oltre ad essere lui stesso armatore.

Sotto la vigilanza della dogana sono state imbarcate opere d’arte del fotografo e pittore statunitense Robert Rauschenberg che fu vicino alla pop art.

