Ha perso la vita in un incidente stradale Giuseppe De Vincentis, 37 enne brindisino, a seguito di un violento impatto sul cavalcavia De Gasperi. Il dramma si è consumato ieri sera in tarda notte mentre era alla guida di uno scooter Yamaha di grossa cilindrata. Per cause in corso di accertamento, De Vincentis ha perso il controllo del mezzo e purtroppo non c’è stato nulla da fare. Non ci sono altri mezzi coinvolti.

Tanti i messaggi di cordoglio. “Il tuo sorriso era uno di quei rari sorrisi che illuminavano le nostre giornate!”. E ancora: “Sei stato una bellissima persona, e lo sarai sempre. Sempre con il sorriso sempre pronto a dialogare e a farti dimenticare i pensieri negativi, con l’animo gioioso e con un gran cuore, mi dispiace tantissimo Giuseppe”.

(Foto Facebook)

