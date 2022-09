“Stiamo cominciando a ridurre il servizio legato alla pubblica illuminazione e la paura è quella di spegnerla di notte e non poter accendere il riscaldamento nel periodo invernale per le nostre scuole”. Lo ha detto il sindaco di Bari e presidente Anci Antonio Decaro, a margine dell’incontro sul Mezzogiorno organizzato a Bari dalla Cgil, parlando del caro bollette.

“Le difficoltà che stanno vivendo le famiglie e le aziende del nostro Paese – ha detto Decaro – sono le stesse che però vivono gli enti locali e i Comuni: l’aumento del costo dell’energia sta impattando in maniera negativa sui bilanci comunali e siamo costretti a fare scelte legate alla riduzione dei servizi”.

Decaro ha parlato poi delle ipotesi che alcune forze politiche in campagna elettorale stanno lanciando in merito ai fondi Pnrr. “I soldi del Pnrr per i Comuni non si toccano – ha detto – Se qualcuno pensa di toglierci quelle risorse noi sindaci faremo la rivoluzione”.

“Stiamo contrattualizzando le attività e la realizzazione delle opere pubbliche con le aziende, stiamo facendo gli espropri. Per esempio nella mia città – ha spiegato Decaro – in questi giorni sto pubblicando l’elenco delle particelle, delle aziende e dei proprietari che saranno espropriati nella zona di Costa Sud, dove stiamo facendo il più grande intervento di riqualificazione che riguarda la mia città. Stiamo parlando di 75 milioni di euro: che significa rivediamo il Pnrr? Che perdo quei 75 milioni?”.

“Io – ha aggiunto – ho già fatto la gara per individuare i progettisti, i direttori dei lavori e sto pubblicando le particelle che saranno espropriate, non credo che possano togliere i soldi per poi perdere quei vincoli giuridici che ci sono. Oltre agli impegni che ho preso con la mia città: quello è un lavoro di riqualificazione che aspettiamo forse da 50 anni”.

