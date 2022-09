In vista delle politiche del 25 settembre, Luigi di Maio di Impegno civico, ministro degli Esteri dell’attuale Governo, illustra il programma di governo del suo movimento in caso di vittoria alle prossime elezioni.

Il caro energia sta causando gravi ripercussioni su Comuni e famiglie. Quali sono le soluzioni che si sente di proporre in questi settori?

“Oltre 383mila famiglie, vale a dire quasi 950mila persone, nella sola Puglia stanno precipitando in un incubo chiamato caro energia. Per questo, appena inizia la nuova Legislatura, noi di Impegno Civico faremo un decreto ‘Taglia Bollette’, con il quale lo Stato copre l’80% dei costi energetici sia delle imprese che delle famiglie, quelle bisognose e il ceto medio in primis. Siamo in emergenza e dobbiamo rispondere con misure all’altezza, sfruttando le maggiori risorse che lo Stato incassa da Iva e accise derivanti dall’inflazione, dalla crescita economica e dagli extraprofitti. Dobbiamo sostenere almeno fino a fine anno le imprese, dai bar alle grandi aziende manifatturiere, e le famiglie”.

Con il caro materie prime aumentano anche i costi dei cantieri, le opere pubbliche potrebbero essere a rischio se i Comuni non hanno i soldi necessari per adeguare i prezzi. Anche in questo campo quali soluzioni proporreste?

“Quando diciamo che serve un tetto massimo europeo al prezzo del gas pensiamo esattamente a questo: se abbassiamo le bollette per tutti e freniamo l’inflazione ne giovano anche gli enti locali e in generale gli appalti per le opere pubbliche. Noi di Impegno Civico abbiamo chiesto alle altre forze politiche di esprimere sostegno chiaro e incondizionato alla battaglia che il Governo dovrà fare in Europa per il tetto al prezzo del gas: la coalizione di destra ha preferito non rispondere. Da un lato c’è chi lavora per gli italiani, dall’altro chi preferisce coltivare amicizie internazionali quantomeno discutibili: abbassare i costi del gas significa anche tagliare i fondi che arrivano alla atroce e ingiustificata aggressione portata avanti da Putin ai danni dell’Ucraina. Parallelamente la diversificazione dell’approvvigionamento a cui sto lavorando ci consentirà di sganciarci sempre più dai ricatti russi”.

Si parla tanto di reddito di cittadinanza, alcune forze politiche lo abolirebbero. Qual è la sua posizione nel merito?

“La mia posizione è che Meloni e gli altri che vogliono abolirlo poi ci devono spiegare come proteggeranno i 3,5 milioni di italiani che, prima durante il lockdown e ora con i prezzi in forte ascesa, non avrebbero alcun paracadute. Io ho firmato quella legge e so bene quali sono i benefici prodotti e i margini di miglioramento. Due terzi delle persone che percepiscono il sussidio sono anziani, persone con disabilità o comunque inabili al lavoro. Come si può pensare di non proteggere le fasce più vulnerabili della popolazione in un momento così critico? Piuttosto lavoriamo per mettere in contatto diretto domanda e offerta di lavoro dando un impiego ai beneficiari occupabili, investiamo sulla formazione professionale di questi ultimi in sinergia con le esigenze delle imprese e rafforziamo i controlli e le sanzioni per stanare i furbetti che truffano lo Stato, ovvero tutti noi”.

Il Sud si trova ancora penalizzato nel campo della viabilità. I primi cantieri sulla Bari Napoli sono stati aperti, è di qualche giorno fa la firma per collegamenti più veloci sulla Bari Bologna. Ma il Sud può finalmente e davvero sperare nella conclusione di queste opere?

“Il Sud non deve sperare, ma pretendere che queste infrastrutture vengano finalmente portate a termine. Non avere strade, ferrovie, porti e poli logistici adeguati penalizza le imprese e i cittadini nella loro vita quotidiana e il Paese nel suo complesso perché cresce più lentamente di come potrebbe. Le due direttrici che lei cita sono fondamentali per il territorio pugliese e sono attese da tantissimo tempo. Dobbiamo lavorare per accelerare gli iter di approvazione e le procedure, queste opere possono rappresentare per il Sud, infatti, il trampolino di lancio di nuove imprese e investimenti. In questa legislatura ho lavorato molto accanto alle imprese, mettendo a punto un metodo di lavoro che ha dato frutti importanti e di cui, da ministro degli Esteri, vado molto fiero. Mi riferisco al Patto per l’Export che ci ha permesso di raggiungere la quota record di 581 miliardi di euro nel 2021 post pandemia, di cui 8,6 miliardi solo dalla Puglia. Più esportazioni del nostro made in Italy nel mondo significa più lavoro e occupazione in Italia. Pensi che margini di miglioramento ci sono con una rete logistica e infrastrutturale moderna e adeguata alle esigenze di imprese e cittadini”.

Gli agricoltori in Puglia sono stati pesantemente penalizzati dalla crisi energetica e dal maltempo. Chiedono anche loro più risorse altrimenti il settore andrà in profonda crisi. Anche questo è un tema che potrebbe essere nell’agenda del prossimo governo? In che modo?

“Anche le imprese agricole potranno beneficiare della proposta di Impegno Civico di un decreto Taglia Bollette all’80%. Più in generale, un contributo importante alla crisi energetica arriva anche dalla circolarità: grazie al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza investiremo 1,92 miliardi di euro per lo sviluppo del biometano agricolo e fino a 2,6 miliardi di euro per gli impianti fotovoltaici. Per sostenere le imprese dinanzi ai cambiamenti climatici, invece, dobbiamo agire su più fronti: finanziando politiche di difesa attiva per prevenire i danni degli eventi estremi e, a danni subiti, con il fondo mutualistico per ristorare i coltivatori. Ma grazie all’apporto della ricerca scientifica dobbiamo anche innovare il modo di produrre: grazie ad esempio alle TEA, le tecniche di evoluzione assistita. Resta però il fatto che un’agricoltura senz’acqua non è possibile. Serve un’azione sinergica su grandi invasi e su quelli piccoli distribuiti sul territorio, il cosiddetto ‘Piano Laghetti’, che punta a realizzare 1.000 bacini entro il 2030. La crisi climatica ci impone di investire risorse adeguate e di mettere fine al fenomeno delle cosiddette “reti colabrodo”.

In Puglia al Governo della Regione c’è una coalizione “mista” con alleanza di Pd e Cinque Stelle oltre a componenti in giunta ex di centrodestra come l’attuale assessore Rocco Palese. Emiliano ha sempre spinto per questa coalizione allargata, lei cosa ne pensa? È una “strategia” che funziona?

“L’unica alternativa valida, credibile e in grado di battere il trio sfascia conti Salvini-Meloni-Berlusconi è la coalizione progressista di cui fa parte Impegno Civico. Non intendiamo lasciare il Paese nelle mani di chi ha preferito far cadere un Governo autorevole e apprezzato anche all’estero nel bel mezzo di una crisi energetica e con una guerra a poche migliaia di chilometri. Il 25 settembre va fatta una scelta di campo tra le due coalizioni: il resto sono liste solitarie. E i cittadini comprendono che non bisogna disperdere i loro voti perché va contrastata questa destra sfascia conti e litigiosa, che già nel 2011 ha rischiato di mandare il Paese in default. Noi di Impegno Civico stiamo dando il nostro contributo di idee e di mobilitazione, ponendo massima attenzione ai giovani, per sostenere il loro desiderio di autonomia e di metter su famiglia ad esempio. Tra le nostre proposte c’è quella di prevedere per gli under 40 un mutuo senza anticipo per l’acquisto della casa, grazie alla garanzia dello Stato, o del salario equo per un compenso adeguato alla preparazione e competenza”.

