Il rettore Stefano Bronzini ha comunicato agli organi accademici dell’Università degli Studi di Bari la nomina della nuova Prorettrice prof.ssa Grazia Paola Nicchia. La prof.ssa Grazia Paola Nicchia succede alla prof.ssa Anna Maria Candela avendo quest’ultima presentato la sua candidatura come Direttore del Dipartimento di Matematica per il prossimo quadriennio.

Il rettore Stefano Bronzini nel fare gli auguri alla prof.ssa Anna Maria Candela per questa nuova sfida ha ringraziato sentitamente la Prorettrice per l’attività svolta in questi anni particolarmente impegnativi e per essere stata motore delle linee di azione intraprese da UniBa. Il rettore ha inoltre sottolineato la stima e la grande umanità della prof.ssa Anna Maria Candela che hanno consolidato in questi anni un legame di antica amicizia.

La nuova prorettrice prof.ssa Grazia Paola Nicchia è professore Ordinario di Fisiologia, è stata vice-direttore nel Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica , Università degli Studi di Bari Aldo Moro e dal 2004 Visiting Professor presso il Dipartimento di Neuroscienze dell’A. Einstein College of Medicine, New York, USA. La sua ricerca è focalizzata sulla fisiologia delle cellule gliali ed in particolare sui meccanismi molecolari alla base della regolazione del volume cellulare e sulla biofisica delle proteine canale. Attualmente finanziata dall’Air Force (AFOSR), NIH, Marie Skłodowska-Curie Action – Innovative Training Networks ( ITN), fondi PNRR, è autrice e co-autorice di più di 80 pubblicazioni su prestigiose riviste internazionali, H-index 37.

