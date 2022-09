Consegnata ieri a Japigia l’area verde adiacente a parco Gentile. L’annuncio è del presidente del municipio, Lorenzo Leonetti, che ieri ha compiuto un sopralluogo con l’assessore Giuseppe Galasso, le consigliere municipali Cinzia De Tullio e Angela Perna.

“Una promessa fatta ai residenti del quartiere che oggi riusciamo ad onorare – spiega – Uno spazio aggregativo costituito da un meraviglioso uliveto illuminato con lampade a led di ultima generazione e da comode sedute con spalliera in tutto il giardinetto. Come dice il caro don Biagio: “Gli spazi verdi danno armonia alla nostra vita e il verde è sempre il colore della speranza”. La speranza che tutti noi ci auguriamo per un quartiere dove il rispetto del bene comune possa essere una vera priorità. Credo che siamo sulla strada giusta e non dobbiamo assolutamente mollare. A noi il compito di custodire questo nuovo spazio di socializzazione”. (foto De Tullio)

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.