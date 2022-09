È morto il 93enne che sarebbe stato aggredito il 30 agosto scorso da un altro paziente di 84 anni in una Residenza sanitaria assistita nel quartiere San Paolo di Bari. L’anziano era stato ricoverato dopo essere stato picchiato dall’84enne che per colpirlo avrebbe utilizzato il manico di una carrozzina per disabili.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.