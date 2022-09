La giunta comunale ha individuato e approvato tutte le pizze dove sarà possibile svolgere comizi elettorali in vista delle politiche del 25 settembre. Sono 12 in totale e sono: via Sparano tra Calefati e Putignani; piazza Chiesa Russa; largo 2 Giugno (complanare), ad eccezione del giorno 11 settembre; piazza Diaz; Carbonara – piazza Umberto I; Ceglie – piazza Santa Maria del Campo; Loseto – Via G. Capriati (largo antistante Chiesa del Salvatore); Santo Spirito – Enziteto (largo antistante il campo sportivo comunale di Enziteto); Palese – piazza Capitaneo; zona San Paolo – via Madre Elena Aiello (largo laterale sede della ex P.L.); zona Stanic – via Martin Lutero (largo antistante Chiesa Sacra Famiglia); zona San Pio – piazzetta Eleonora.

Nella delibera approvata dalla giunta viene inoltre precisato che “la propaganda a mezzo di autoveicoli con altoparlanti è consentita, esclusivamente, per il preannuncio dell’ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale, dalle ore 09:00 alle ore 21:00 del giorno della manifestazione e precedente, con esclusione dei luoghi nelle vicinanze di ospedali e case di cura”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.