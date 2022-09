“Vado al mercato della Manifattura; compro la frutta e torno a casa. Fa molto caldo. Scendo il sottovia di via Quintino Sella e appena imboccato il tunnel mi sento strappare la catenina col crocifisso”. Comincia così il racconto di un cittadino sui social sull’ennesimo scippo in città.

“Mi giro e vedo di spalle lo scippatore che a piedi risale le scale che portano a viale Italia e corre verso via Manzoni – spiega – Per inseguirlo, inutilmente, corro un paio di metri ma cado rovinosamente e mi faccio male al piede e al braccio. Quando arriva la polizia, molto disponibile e solidale, mi rimane solo il ricordo di un oggetto caro, le escoriazioni e l’amarezza di vivere in una città violenta verso le persone indifese.Se potessi, andrei oggi stesso via da Bari, per non tornarci mai più”.

