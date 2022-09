Entro la fine di marzo 2023 l’Acquedotto pugliese avvierà i lavori di risanamento della condotta fognaria di via Matteotti a Bari da cui ad ogni pioggia si sversano i mare liquami che causano il divieto di balneazione lungo la vicina spiaggia pubblica di Pane e Pomodoro.

Ad annunciarlo la direttrice generale di Acquedotto Pugliese, Francesca Portincasa, ascoltata in V commissione consiliare regionale.

“L’azienda, che aveva vinto l’appalto per eseguire i lavori di riordino di parte del sistema fognario a Bari e risolvere definitivamente il problema degli sversamenti in mare a ridosso

della spiaggia di Pane e pomodoro – ha spiegato Portincasa – ha rinunciato perché non rientrava più nella spesa. Per questo motivo adesso Aqp farà scorrere la graduatoria con l’obiettivo di aggiudicare la gara di appalto entro la fine di settembre”.

“Un problema non nuovo che attende da troppo tempo una soluzione definitiva – ha detto Paolicelli – questo è dovuto alla mancata esecuzione dei lavori di ricondizionamento della

rete fognaria cittadina che in vaste zone della città è ancora di tipo misto. L’Aqp ha assicurato che entro fine marzo 2023 verranno avviati i lavori di risanamento della condotta che saranno aggiudicati entro la fine di questo mese. Contestualmente si cercherà di accorciare i tempi per la progettazione, si punta a non superare i 120 giorni”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.