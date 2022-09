Grave tamponamento tra diversi mezzi, tra cui un tir e un furgone, sulla statale 100 direzione Bari, all’altezza di Cellamare. Sei i feriti, quattro in codice rosso e 2 in codice giallo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118. Il traffico è rimasto bloccato per ore. Sul posto le forze dell’ordine che ricostruiranno la dinamica dell’incidente per stabilire eventuali responsabilità.

