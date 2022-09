A 96 anni di età Elisabetta II è la sovrana britannica che ha regnato più a lungo (per oltre 70 anni). Poche ore prima della morte era stato emesso un comunicato di Buckingham Palace nel quale i medici della regina si erano detti “preoccupati per la salute di Sua Maestà e hanno raccomandato che lei rimanga sotto supervisione medica”.

La sovrana al momento del decesso si trovava nel castello di Balmoral, in Scozia, dove stava trascorrendo le vacanze estive e dove — dopo la diffusione delle notizie, preoccupanti, sulla sua salute — hanno iniziato a radunarsi i membri della famiglia reale, oltre a decine di sudditi.

La Regina Elisabetta, mostratasi in pubblico in piedi ma fragile due giorni fa nella residenza scozzese di Balmoral per il passaggio di consegne alla testa del governo britannico fra Boris Johnson e Liz Truss, premier numero 15 dei suoi 70 anni di regno, era stata già costretta a rinunciare ad una riunione virtuale.

(Foto ufficiale Royal Family)

