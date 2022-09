“Il Comune di Bari ha messo da parte circa 100milioni di euro per rischi da contenziosi, spese impreviste. Si poteva usare come bonus per il caro bollette alle famiglie, ma invece il Comune è a rischio sentenza di 130 milioni di euro per Punta Perotti”. Sbotta così durante il consiglio comunale, Fabio Romito, oggi più che mai seduto tra i banchi dell’opposizione.

“La città di Bari – prosegue – a causa di scelte nefaste della giunta Emiliano si trova ad avere sul groppone questo rischio, bruciando i sacrifici dei cittadini baresi che in questi anni hanno messo da parte i 100 milioni di euro per i brutti tempi. Non potremo toccare quei soldi perché se domani il tribunale condannerà il Comune a pagare i Matarrese non solo avremo bruciato i 100 milioni di euro ma dovremo fare piano di rientro per altri 30 milioni di euro. Per pagare scelte – conclude – che altri hanno compiuto per nostro conto”.

(Foto archivio)

