Secondo incidente mortale in Puglia nel giro di poche ore. Una donna è morta e altre tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa sulla Sp 109 San Giorgio-Pulsano, all’altezza di Contrada Baronia, nei pressi della zona industriale di Faggiano. Vittima una donna di 72 anni che viaggiava a bordo di una Lancia Y condotta da suo marito, rimasto ferito insieme ad altre due persone che occupavano l’altra vettura coinvolta nello schianto. Oltre alle ambulanze del 118 e ai Vigili del fuoco sono intervenuti i carabinieri per accertare la dinamica dell’incidente e stabilire le responsabilità.

