Continua a prendere forma il futuro del parco Costa Sud di Bari, al via, infatti, le procedure di espropri dei terreni situati lì dove sarà realizzato il parco tanto atteso dei cittadini. L’avviso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e sono oltre cento i proprietari dei terreni.

È un passo importantissimo per il Comune di Bari che negli scorsi giorni ha anche ricevuto i primi 7 milioni e mezzo di euro, segno del fatto che diventa sempre più concreta l’idea del nuovo parco cittadino. Il primo atto formale era stato avviato qualche giorno fa, adesso, con l’ufficializzazione in gazzetta, per i cittadini diventa sempre meno difficile immaginare nuovi spazi nelle aree interessate del capoluogo pugliese. In particolare, il parco Costa Sud, finanziato con fondi del Pnrr per 75milioni di euro, si dividerà in sei lotti. Questi ultimi riguardano rispettivamente “Pane e Pomodoro”, “Torre Quetta” e “Torre Carnosa”, con una riqualificazione della fascia litoranea, interventi di piantumazione e nuova rete di percorsi ciclopedonali e, infine, il ridisegno del tracciato della strada litoranea.

Infine ci sono i lotti 4, 5 e 6 ovvero “Parco Valenzano”, che prevede, tra le altre cose, un settore di rinaturalizzazione della Lama, il lotto 5, che prevede la realizzazione di un parco agricolo reticolare con spazi aperti ad uso pubblico e all’orticultura e infine il lotto 6, ovvero quello del “Parco Bellavista” che prevede una maggiore attenzione allo sport, proprio per la presenza del centro sportivo, con l’estensione delle attrezzature sportive.

In generale, il progetto, prevede un parco lineare che si svilupperà sulla costa per una lunghezza di 6 chilometri e collegherà il lungomare monumentale novecentesco e le spiagge urbane ai quartieri collocati a est e a sud della città. Sarà, di fatto, il più grane parco dell’area metropolitana. Le opere dovranno essere aggiudicate entro il 2023, mentre la conclusione dei lavori è prevista la conclusione entro il 2026, fattore per il quale si è reso necessario avviare il procedimento espropriativo dividendolo in due fasi.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.