Nuovo furto ai danni della Casa delle Bambine e dei Bambini a Bari, nelle scorse ore è stato infatti rubato il furgoncino. A darne notizia l’assessore al Welfare, Francesca Bottalico, che ha voluto denunciare l’accaduto sui social ricordando che la struttura, preziosissima per il territorio, era stata vandalizzata solo due mesi fa.

“Tanta amarezza e tanta rabbia. Ma anche forza e speranza. Ormai da sei anni – ha scritto l’assessore – con il nostro Emporio e boutique sociali continuiamo a sostenere alcune decine di famiglie in difficoltà, che non ricevono pacchi spesa preconfezionati, ma una tessera a punti con la possibilità di scegliere quello di cui hanno realmente più bisogno, anche con i consigli di un’esperta nutrizionista. Un percorso studiato e portato avanti con entusiasmo, dedizione e competenza, che si sta diffondendo come buona prassi anche in altri Comuni. Una risposta forte, diretta e immediata ai bisogni del territorio da parte dell’Assessorato, che ci ha convinto a un raddoppio della sede e dei servizi erogati. In questo mese sono più di 190 le famiglie nuove con minori di 16 anni che hanno chiesto di accedere all’Emporio sociale e ai servizi socio sanitari e psicologico per genitori, bambini e adolescenti” – ha sottolineato ricordando l’investimento dell’amministrazione comunale e dell’assessorato, finanziare e strumentali.

“Fondamentale anche il contributo di alcuni grandi donatori che ci hanno donato un quanto mai prezioso furgoncino – prosegue – purtroppo ieri qualcuno ci ha rubato questo mezzo per noi fondamentale per raccogliere e rifornirci di beni e alimenti, a volte ridistribuirli, anche durante il periodo del Covid, in alcune occasioni speciali trasformarlo in bibliobus per portare libri e narrazioni nelle piazze della città. I gestori del centro comunale hanno già sporto denuncia e speriamo che si riesca ad individuare i responsabili e recuperare il nostro minibus. Di sicuro noi non ci arrendiamo e non fermiamo” – ha concluso.

