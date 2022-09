E’ un veleno ma con un buon profumo. Viene inserito nelle polpette, nei bocconcini, nelle uova, nelle fette di prosciutto arrotolate e nelle carcasse di piccoli animali. Attira l’olfatto dei cani, a spasso con i proprietari, e nel giro di pochi minuti o di qualche giorno (a seconda del veleno utilizzato) può mettere in serio pericolo la loro vita. Le segnalazioni in città si susseguono: l’ultima riguarda il quadrilatero via Marchese di Montrone, via Calefati, via Putignani e via Quintino Sella, nel quartiere Libertà. “Ero in passeggiata con il mio cane – racconta una residente della zona – e una signora mi ha detto di stare attenta perché ci sono polpette avvelenate per strada”. La conferma arriva anche da un utente che spiega che solo qualche giorno prima qualcuno era intento a raccoglierle: in una una busta c’erano nove polpette di colore rosso. Alta la preoccupazione dei proprietari dei cani nella zona. Basta, infatti un attimo di sitrazione e il danno è fatto.

Parliamo soprattutto dei cani, che tendono ad ingurgitare con avidità tutto quello che trovano interessante. Queste esche a base di carne nascondono il veleno al loro interno. I gatti, invece, diffidenti per natura, di solito sono restii ad ingerire prodotti che non conoscono. Le conseguenze dipendono da una serie di fattori, tra cui il tipo di veleno utilizzato, il dosaggio, il peso e la taglia dell’animale e il tempo trascorso dall’ingestione. Ogni veleno agisce in modo diverso sull’organismo e con tempistiche differenti.

Ma cosa contengono le polpette avvelenate? Molto spesso la stricnina. Si tratta di un pesticida davvero molto potente, utilizzato contro topi e volpi, che si presenta come una polvere bianca. Agisce sul sistema nervoso centrale dell’animale, provocando uno stato di eccitazione talmente rapido ed intenso da portare alla morte nel giro di pochi minuti. I sintomi dell’avvelenamento da stricnina compaiono infatti entro 10, massimo 30 minuti. Se il cane ha ingerito le esche, va somministrato immediatamente all’animale un cucchiaino di acqua ossigenata per ogni 5 kg di peso, direttamente all’interno della bocca (se il cane pesa 10 kg, dategli 2 cucchiaini; se ne pesa 20, invece, 4 cucchiaini, e così via). Lo farà vomitare, allontanando il veleno dal suo stomaco. È indispensabile correre subito da un veterinario.

Molto diffuso è anche il comune veleno per topi: un liquido blu, una cialda nera oppure una pasta o dei granuli di colore rosso, fuxia o blu. I rodenticidi agiscono inibendo l’azione della vitamina K, essenziale per poter garantire la giusta coagulazione del sangue. Di conseguenza, il sangue si fa sempre più liquido, fino a provocare gravi emorragie interne ed esterne. I sintomi dell’avvelenamento da veleno per topi includono: sanguinamento abbondante dal naso, dalle orecchie, dalle gengive o da ferite preesistenti, debolezza, sete, ematomi e mucose pallide. Il veleno per topi non agisce subito, ma dopo circa 48 ore dall’ingestione.

C’è anche il veleno per lumache o metaldeide: si presenta come esche in granuli di colore azzurro-verde. In caso di ingestione, i sintomi compaiono entro 2-3 ore e sono molto simili a quelli della stricnina. Poi c’è l’antigelo o glicole etilenico: il comune antigelo utilizzato per le macchine è letale per gli animali. Questo aspetto è aggravato ancora di più dal fatto che ha un buon sapore. Le conseguenze prevedono tre stadi successivi. Il primo compare entro 30 minuti o 12 ore, con nausea, vomito, tremori e convulsioni, e l’animale tende a bere e ad urinare molto. Nel giro di 12-24 ore comincia a respirare in modo veloce e affannoso, mentre il battito aumenta. In 24-72 ore compaiono anche complicazioni ai reni, con disidratazione, alito con odore di urina, depressione, fino al coma e alla morte. In tutti i casi bisogna correre in una clinica veterinaria. E non solo: ogni volta che ci imbattiamo in esche sospette, dobbiamo sempre contattare i vigili o i carabinieri, che provvederanno a rimuovere il cibo avvelenato e a bonificare la zona.

