Si è conclusa la gara per l’installazione del nuovo sistema di automazione per il controllo degli accessi veicolari del Polipark, lo rende noto l’assessore alla Mobilità, Anna Maurodinoia. In particolare, il nuovo impianto prevede la modifica dei varchi attuali, che verranno sostituiti con nuovi apparecchi attraverso i quali sarà possibile pagare anche con bancomat e carta di credito.

I lavori comprendono anche l’installazione di nuovi varchi per il transito di motocicli e ciclomotori, vista l’elevata affluenza di motociclisti, e di sensori e indicatori luminosi per ogni postazione, con luce rossa e verde ad indicare la presenza o meno dell’auto, ben visibili dai corridoi di transito delle autovetture e quindi facilmente individuabili dagli utenti. Il sistema di pagamento sarà integrato da una app, che inizialmente sarà dedicata esclusivamente al Polipark per poi essere collegata alla app Muvt. Inoltre, saranno installate due nuove casse automatiche nonché riqualificate quelle manuali esistenti, in modo da abbattere i tempi di attesa, mentre ogni piano del park&ride sarà dotato di indicatori dei posti disponibili.

“Il Polipark ogni giorno, in tarda mattinata, raggiunge sistematicamente il sold out, a riprova dell’estrema importanza che riveste per quella zona della città e, in particolare, per la viabilità, riducendo sensibilmente la circolazione delle auto alla ricerca di parcheggi – commenta Maurodinoia -. Grazie agli interventi che partiranno a giorni, l’autosilo diventerà una struttura all’avanguardia e ben organizzata sotto molti punti di vista. Il nuovo sistema contempla anche cinque varchi automatizzati per l’accesso alla viabilità interna al Policlinico, per cui sarà possibile accedere all’area ospedaliera dal Polipark e viceversa. Ciò consentirà agli utenti di entrare attraverso il park&ride, accompagnare persone con problemi di deambulazione in un determinato reparto e uscire dall’area rientrando nel Polipark attraverso la viabilità interna. Abbiamo anche pensato di introdurre dei deterrenti che scoraggino la sosta interna ai viali dell’ospedale privilegiando la sosta interna al Polipark. A giorni – ha detto infine – sarà stipulato il contratto con l’aggiudicatario della gara, che da contratto dovrà terminare i lavori in 180 giorni. Quindi prevediamo di inaugurare il nuovo sistema di accesso del Polipark nella prossima primavera” – ha concluso.

Attualmente il Polipark può ospitare fino a 1.240 mezzi su sei degli otto piani esistenti, l’adeguamento del lastrico solare e del piano sottostante, ora inutilizzati, è stato inserito nel Piano triennale delle opere pubbliche e consentirà di realizzare ulteriori 800 posti auto, portando la capienza complessiva ad oltre 2000 posti e facendo di questo autosilo una dei più grandi parcheggi indoor del sud Italia.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.