La prima parte è ben visibile e ben disegnata. Ma a metà della carreggiata il disegno si interrompe, sparendo nel nulla. Lo “strano caso” delle strisce pedonali interrotte presenti sul lungomare Nazario Sauro ha destato l’attenzione di un nostro lettore che ne denuncia la pericolosità.

“Sicuramente – spiega – è stato rifatto da poco il manto stradale. O meglio di una sola carreggiata. Ma perché non hanno provveduto a disegnare l’altra metà delle strisce? E’ davvero pericoloso per i pedoni soprattutto in un punto ad alto scorrimento di auto com’è questa parte del lungomare”.

