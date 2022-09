“Una grande Rambla sul mare ai piedi del faro cittadino”. Lo ha dichiarato il sindaco di Bari, Antonio Decaro sui social annunciando l’ok ricevuto dalla conferenza di servizi in merito al progetto del nuovo lungomare Starita.

In particolare, il progetto, con il parere favorevole della conferenza di servizi, ha ricevuto tutte le autorizzazioni necessarie per procedere con la gara e i lavori. “La grande passeggiata sul mare – ha proseguito Decaro – ospiterà aiuole, sedute, una nuova illuminazione, che richiamerà gli elementi storici e architettonici tipici della nostra storia, abbraccerà il grande giardino ai piedi del Faro, anch’esso oggi oggetto di lavori di riqualificazione nell’ambito del Programma di rigenerazione del area di San Cataldo” – ha sottolineato.

“Questo – ha precisato – sarà un grande spazio pubblico a servizio del quartiere e del futuro porto turistico che si sta realizzando a ridosso dell’area portuale, completando e arricchendo sia l’offerta di servizi sportivi già presente nell’area del CUS e dello stadio della Vittoria, sia quella di servizi fieristici dell’area della Fiera del Levante, mettendo in connessione diretta due quartieri, Libertà e San Girolamo, attraverso una straordinaria riqualificazione del tratto di costa tra i più panoramici del litorale barese. Ogni giorno cerchiamo di incastrare un pezzo di un unico puzzle lungo 46 chilometri, che 8 anni fa abbiamo immaginato in uno studio di fattibilità da Torre a Mare a Santo Spirito, per ricostruire il rapporto tra Bari e il suo mare” – ha concluso.

Foto Facebook Decaro

