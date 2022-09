Il pari, amaro, rimediato durante il match contro la Spal ha messo in luce alcune problematiche, ma ora i biancorossi di mister Mignani sono attesi dalla trasferta in Calabria. Domani al ‘Marulla’ il Bari è ospite del Cosenza di Davide Dionigi. Come sempre la vigilia del match è affidata alle parole del mister.

“La squadra sta bene e ha reagito bene dopo l’epilogo con la Spal – esordisce Mignani – anche oggi i ragazzi hanno mostrato lo spirito giusto. La squadra vuole andare a Cosenza per dare battaglia”. Traspare fiducia dalle parole del mister, con un occhio sempre attento agli avversari, in un campionato aperto ed equilibrato. Mignani chiarisce anche i dubbi su ipotetici ballottaggi in difesa.

“Come sapete decido sempre la mattina – spiega il mister – i ballottaggi me li porto sempre fino in fondo. Sappiamo che Ricci ha giocato bene nella prima parte di campionato, Mazzotta ha giocato bene domenica nonostante non giocasse da tempo. Pensiamo e valutiamo, Ricci è tornato a disposizione e la scelta è abbastanza facile”. C’è curiosità anche per i nuovi acquisti, contro la Spal, nel finale, ha esordito Eddie Salcedo, apprezzato anche dagli addetti ai lavori. Adesso ci si chiede quando sarà il turno di Scheidler.

“Quando un ragazzo arriva da un campionato diverso ha bisogno di un periodo di adattamento – spiega Mignani – come dissi per Žužek, anche Aurélien è un ragazzo sveglio. Dà segni di apprendimento veloce per mettersi al pari degli altri. Una settimana non è sufficiente ma questo gruppo dimostra di dare ai nuovi la possibilità di adattarsi”.

Infine Mignani spende due parole sugli avversari di domani, sottolineando il lavoro svolto per arginare il Cosenza. “Tutte le squadre che affrontiamo hanno delle qualità – dice il mister – e hanno già affrontato il campionato. Noi in settimana lavoriamo sulle situazioni di difficoltà per noi e per gli avversari. Il Cosenza ha delle doti offensive con dei giocatori bravi davanti, in più sanno sfruttare le fasce con più uomini. Abbiamo lavorato su questo e speriamo di essere più bravi di loro domani”.

Appuntamento per Cosenza-Bari fissato domani 10 settembre. Calcio d’inizio, al ‘Marulla’, previsto per le ore 14:00. (foto ssc bari)

