Torna a scendere il numero delle nuove positività al Sars-Cov 2. Negli ultimi sette giorni il tasso d’incidenza settimanale è passato da 197,5 a 156,4 casi ogni 100mila abitanti, con un decremento del 20,8% che risulta abbastanza generalizzato (29 comuni su 41). Si registrano, inoltre, “zero” casi nei Comuni di Binetto e Poggiorsini. Salgono a 3 milioni e 102.282 i vaccini erogati durante la campagna vaccinale anti-Covid. Si tratta, in particolare, di 1 milione e 123.275 prime dosi, 1 milione e 88.218 seconde, 832.050 terze e 58.739 quarte dosi.

La copertura vaccinale della popolazione con ciclo primario è elevata sia tra gli over 12 (94%) sia considerando la fascia più giovane, a partire dai 5 anni in poi (92%). Anche con il primo richiamo “booster”, i residenti di Bari e provincia protetti dal vaccino raggiungono l’80,1%. L’adesione più consistente si registra nelle fasce d’età più avanzate, coperte all’87% dai 50 anni in su. Spiccano gli ultraottantenni, con una copertura con terza dose pari al 95%, e i 70-79enni vicini al 90%, mentre al di sotto dei 50 anni l’adesione è attestata al 73%.

La ASL Bari invita le categorie interessate a sottoporsi senza ulteriore indugio ai richiami con terza e quarta dose. La rete dei centri vaccinali consta di 22 strutture, tra hub e uffici Sisp, per cui ricevere la protezione contro il Covid è particolarmente semplice e veloce, senza alcuna attesa. Infine, è sempre possibile rivolgersi al proprio medico di Medicina generale.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.