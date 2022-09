Il primogenito di Elisabetta II parla per la prima volta agli inglesi nelle vesti da sovrano. Un discorso che ha toccato diversi argomenti, senza dimenticare parole rivolte alla mamma perduta e al proseguimento dell’operato nel segno dell’impegno portato avanti per anni dalla Regina Elisabetta.

“Vi rinnovo oggi la promessa della Regina Elisabetta di un servizio che duri tutta la vita – ha detto Re Carlo III – mia madre è stata un esempio. A lei, alla mia adorata mamma, vorrei dire grazie per il tuo amore, per la tua devozione e per l’impegno che hai dimostrato nei confronti della nostra famiglia e la famiglia delle nazioni. Che un coro di angeli canti per il tuo riposo”. Durante il discorso, il neo sovrano, ha anche conferito il titolo di principe e principessa di Galles a William e Kate, senza dimenticare di esprimere il suo amore per Harry e Meghan. Nella giornata di domani si terrà la proclamazione ufficiale, mentre i funerali della Regina si terranno il 19 settembre.

Foto Screen diretta Bbc News

