Con delibera firmata dal direttore generale Giovanni Migliore, è stata nominata la nuova direttrice sanitaria dell’azienda ospedaliero-universitaria Policlinico di Bari. La dottoressa Rosa Porfido, già direttrice della struttura complessa Distretto Socio-Sanitario Unico di Bari, prende il posto di Anna Maria Minicucci, in pensione dal 1° settembre.

Laureata in Medicina e Chirurgia e specializzata in Igiene e medicina preventiva all’Università degli Studi di Bari con il massimo dei voti, Porfido vanta una lunga esperienza all’interno della Asl di Bari alla direzione dei distretti socio-sanitari di Bari e Triggiano. Nel 2011, inoltre, ha rivestito il ruolo di direttrice sanitaria della Asl di Bari. Ha avuto diversi incarichi di docenza presso la Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell’Università degli Studi di Bari.

“Accetto questo nuovo incarico con orgoglio ed entusiasmo – commenta la direttrice sanitaria, Rosa Porfido – Il Policlinico di Bari rappresenta il principale punto di riferimento sanitario della città e un importante polo di formazione universitaria regionale, un’eccellenza per tutta la Puglia. Metterò a disposizione la mia lunga esperienza sul territorio per creare percorsi di maggiore integrazione tra ospedale e sanità territoriale con l’obiettivo di migliorare la qualità e l’efficienza dell’assistenza e delle cure per i cittadini”. “Ringrazio la dottoressa Minicucci per il servizio svolto; sono convinto che la dottoressa Porfido, che vanta una lunga esperienza di direzione, proseguirà con competenza e impegno il lavoro di consolidamento del Policlinico di Bari come hub regionale d’eccellenza” dichiara il direttore generale, Giovanni Migliore.

