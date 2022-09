La Fiera del Levante accoglierà una expo dedicata alle razze canine di tutto il mondo il 25, il 26 e il 27 novembre. Una grande evento firmato Enci che metterà insieme le sezioni di Taranto, Foggia e Bari e che darà la possibilità ai partecipanti di conseguire due titoli internazionali (Foggia e Bari) e uno nazionale (Taranto). Tutti validi per chiudere il campionato italiano.

“Siamo particolarmente contenti – spiega Mimmo De Giosa, presidente della sezione Enci Bari – di questo evento. Abbiamo – per mia volontà, atteso la fine della pandemia per una organizzazione che metterà insieme almeno duemila cani, più i loro espositori. Di solito, prosegue, Bari ha fatto negli anni passati una media di mille cani, Foggia di 800 e Taranto 400. Speriamo di tenere alta la media degli iscritti”.

Sarà quindi una tre giorni dedicata al mondo cinofilo. “Le expo – sottolinea De Giosa- non sono una mera sfilata di bellezza per cani ma è una verifica zootecnica per la selezione dei riproduttori”. In altre parole, come spiega il presidente, ogni razza corrisponde a certe caratteristiche morfologiche e funzionali nonché possiede un certo tipo di carattere e certe attitudini. Un cane da difesa che non difende, un cane da caccia che non caccia, un cane da compagnia aggressivo e solitario, sono cani che non corrispondono alle caratteristiche fondamentali della loro razza: sono, quindi, fuori standard dal punto di vista attitudinale a caratteriale. Allo stesso modo un cane che esteticamente non rispecchi le caratteristiche richieste è fuori standard e non va bene perché ogni razza canina, ogni standard stilato, nasce sull’assunto fondamentale che l’estetica è morfofunzionale, ovvero ogni razza canina è “fatta” con la forma, l’aspetto e le peculiarità che ne esaltano al massimo la funzione.

Per cui nel momento in cui si va a scegliere che cani riprodurre i capisaldi fondamentali sono tre, scegliere soggetti sani e che diano alla luce soggetti sani, soggetti che abbiano anche il corretto carattere che è richiesto per quella razza e che corrispondano a quelle caratteristiche morfologiche e funzionali che al massimo ne possano esaltare la funzione. “E’ qui – racconta ancora De Giosa – che entrano in gioco i giudizi in esposizione e anche il confronto con altri proprietari ed allevatori”.

Ma come si svolge questa valutazione? I soggetti al momento dell’iscrizione vengono suddivisi per sesso e per fascia d’età, esistono poi anche le classi per chi ha già un titolo da campione e per chi ha già la prova di lavoro nelle razze in cui è prevista. Questi soggetti vengono quindi valutati nella rispettiva classe, in statica ed in movimento e il giudice scrive quello che è il giudizio sul cane. Questi soggetti, possono quindi ricevere un tagliandino, chiamato CAC, certificato di attitudine al campionato, ovvero che sono diciamo, idonei a poter diventare campioni. Poi per essere campioni ci vogliono diversi CAC, le regole e il numero cambiano un po’ in base al Paese. Nelle gare internazionali viene anche assegnato il CACIB, ovvero il certificato di attitudine al campionato internazionale di bellezza: è necessario averne di almeno 3 Paesi diversi per diventare Campioni Internazionali.

Ma l’Enci al di là dell’evento di novembre sta lentamente riprendendo tutte le attività sospese a causa della pandemia. “Ritorneremo nelle scuole e nelle carceri – assicura De Giosa – come abbiamo fatto in passato. L’idea è quella di spiegare l’importanza del ruolo che un cane, ben addestrato, può svolgere soprattutto in alcuni contesti. E’ proprio dalla cultura al rispetto – prosegue – che dobbiamo partire per ridurre l’abbandono, per esempio. E questa cultura va insegnata sin dalla tenera età”. E poi ci sono i pregiudizi. Quelli che crescono nei confronti di alcuni cani dopo i tanti episodi di cronaca raccontati dalla stampa. “Il pitbull, come è noto non è una razza riconosciuta dall’Enci. Ma al di là di questo ricordate – conclude De Giosa – che un cane, di qualsiasi razza esso sia, è quello che il proprietario gli consente di essere”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.