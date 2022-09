È tutto pronto per la finalissima di Miss Italia Puglia che si terrà l’11 settembre, alle ore 20.00, in Piazza Vittorio Emanuele II a Giovinazzo. Madrina d’eccezione la show girl, ballerina, conduttrice televisiva e attrice teatrale Matilde Brandi e con lei l’attesissimo e amato duo comico composto da Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo, per tutti i pugliesi Toti e Tata.

A presentare le miss protagoniste sarà Christian Binetti. Ad allietare la serata ci sarà la voce del tenore Luigi Cutrone.

