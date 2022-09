A seguito dell’aggressione avvenuta il 14 agosto ad opera di un gruppo di giovani, all’interno di un esercizio pubblico del centro storico di Bitonto, nei confronti del gestore e dei suoi familiari intervenuti a difenderlo, il Questore di Bari ha adottato per gli autori una misura di divieto di accesso urbano (D.A.C.U.R.).

Si tratta di un provvedimento amministrativo che ha natura di tutela preventiva: a partire da oggi e per 6 mesi dalle ore 12 alle 3, ogni giorno, 7 minori destinatari del D.A.C.U.R. non potranno accedere agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento presenti nel centro storico del Comune di Bitonto, in particolare nel perimetro compreso tra via Matteotti, via De Ildaris, via Magenta, via Solferino, via Castel Fidardo, via Galilei, via Alessandro Volta, piazza Marconi e piazza Moro, e non potranno stazionare nelle immediate vicinanze dei medesimi esercizi pubblici e locali di pubblico trattenimento. Le misure mirano alla vivibilità, al decoro delle aree urbane, perseguendo l’eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, nonché la prevenzione della criminalità, con particolare riguardo a quella di tipo predatorio.

