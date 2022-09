Una pattuglia della polizia locale ha fermato un uomo, ventenne, nei pressi di parco 2 giugno. Invitato a fornire un documento di identità, ha presento agli agenti una carta di identità non propria. E’ scattata quindi la perquisizione del veicolo nel quale sono stati trovati documenti e carte di credito di un’altra persona oggetto di denuncia di furto del 7 luglio scorso.

L’uomo, correttamente identificato, è stato deferito all’autorità giudiziaria per i reati di sostituzione di persona, furto e detenzione illegale di carte di credito (artt.494, 624, 493.ter del codice penale) mentre quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro giudiziario a disposizione dell’autorità per gli ulteriori accertamenti in ordine ad eventuali utilizzi illeciti per ulteriori azioni fraudolente.

