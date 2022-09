“Ecco il proliferarsi del degrado nel quartiere libertà”. È quanto scrive, in un post pubblicato sui social, Luigi Cipriani, allegando alle sue parole un video in cui un topo scorrazza libero sul marciapiede del quartiere sino ad infilarsi in una fessura scomparendo agli occhi dei passanti.

Una scena che non è passata inosservata soprattutto in seguito all’allarme lanciato dagli stessi cittadini che, sempre più spesso, denunciano condizioni di sporcizia e degrado nella città, soprattutto in alcuni quartieri, tra cui il Libertà. Dalla sporcizia delle strade, piene di immondizia, ma anche pregne di feci di animali, alla presenza di blatte e, oramai sempre più spesso, anche di topi. “I residenti ringraziano il sindaco Decaro e l’assessore all’igiene, Petruzzelli – ha scritto Cipriani. Alle sue parole fanno eco quelle di molti altri cittadini che, preso visione del video, non hanno esitato a raccontare le condizioni in ci vertono alcune zone del quartiere, confermando la rabbia in merito ad una città “sempre più sporca”.

“Siamo stanchi – sottolinea una cittadina – non si può più camminare, c’è di tutto, blatte e topi, strade sporche e cassonetti che puzzano. E qui non si muove nessuno” – ha concluso. “Zanzare, blatte, topi – aggiunge un’altra – si sa che ci sono, sopratutto d’estate, ma può un’amministrazione comunale non avere un piano di prevenzione periodico per evitare il proliferarsi di tali infestanti? Poi fanno anche promesse che non mantengono. Avevano detto che avrebbero fatto la deblattizzazione a Carrassi-Poggiofranco dopo il 15 agosto, ma non è mai venuto nessuno e i tombini della fogna per strada non hanno nemmeno quel nastro adesivo che li identifica come trattati” – ha concluso.

La maggior parte dei messaggi sono rivolti a Decaro. “Il nostro sindaco – sottolinea un residente – va a pubblicizzarsi nella costruzione del lungomare a San Girolamo, mentre nella città, di tutto questo marciume, non gli interessa” – ha concluso. Attualmente, proprio per migliorare le condizioni di sporcizia della città, in vista della ripartenza dell’anno scolastico, sino al 20 settembre, si terrà il lavaggio straordinario notturno delle strade. Quest’ultimo interesserà le aree perimetrali degli istituti scolastici, per renderlo possibile la Polizia locale ha disposto diversi divieti di fermata validi fino al 20 settembre. Nel corso della stagione estiva sono state diverse le operazioni di pulizia notturna e anche gli interventi volti a far rientrare l’allarme blatte e zanzare.

Ma ai cittadini non è bastato, in tanti chiedono di più. “Dobbiamo fare noi cittadini le segnalazioni – ha scritto infine un’altra residente – dobbiamo aspettare di essere invasi per ottenere igiene. È inqualificabile il modo in cui viene gestita la città” – ha concluso.

Foto screen video Facebook

