Finisce in tragedia una cena di famiglia a Polignano a Mare. Una donna di 53 anni è morta in seguito a una intossicazione alimentare. La famiglia aveva raccolto dei funghi sul Pollino per poi degustarli insieme, ma si trattava di funghi velenosi.

Anche gli altri parenti presenti a tavola sono stati intossicati, nello specifico il papà della vittima, 73enne. I fatti risalgono a giovedì scorso, giornata in cui i funghi erano stati raccolti da un parente che li aveva messi a disposizione per la cena senza però passare dal controllo obbligatorio delle autorità sanitarie.

Secondo quanto emerso, la donna, si è sentita male subito dopo aver mangiato i funghi. In particolare ha avvertito dolori addominali con diarrea a vomito. Trasportata d’urgenza all’ospedale San Giacomo di Monopoli, non appena constatata la gravità della situazione, la donna è stata trasportata d’urgenza al Policlinico di Bari, dove è arrivata con il fegato compromesso. Per lei infatti non c’è stato nulla da fare, la donna è morta dopo qualche ora.

Il padre della vittima, rimasto intossicato, è attualmente ricoverato nel reparto di gastroenterologia del Policlinico di Bari. Non sarebbe in pericolo di vita. Anche le altre tre persone che hanno consumato i funghi sono state ricoverate, ma solo per precauzione.

Foto repertorio

