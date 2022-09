Quinta giornata di campionato di Serie B che presenta Cosenza-Bari. Biancorossi subito propositivi ma al 6′ Antenucci fallisce un penalty calciando alto. Il vantaggio biancorosso arriva nell’ultimo minuto di recupero del primo tempo con il solito Cheddira che insacca di testa. Nei secondi 45′ di gioco, il Bari gestisce e sfiora il raddoppio. Espulso Florenzi per il Cosenza. Ecco il racconto del match.

La Serie B arriva al suo quinto turno e il Bari di Michele Mignani è atteso dal test in Calabria contro il Cosenza. Al ‘San Vito-Marulla” davanti a 1201 fedelissimi, i biancorossi cercano nuovamente la vittoria, sfumata contro la Spal (9149 gli spettatori totali). Al 3’ minuto i giocatori del Bari lamentano un fallo di mano in area calabrese e dopo aver consultato il VAR, l’arbitro comanda il penalty. Calcio di rigore fallito però da Antenucci che calcia alto sopra la traversa, si resta dunque sullo 0-0.

Occasione al 28′ per il Cosenza con Merola che da pochissimi passi impegna Caprile, il portiere del Bari si supera e mantiene inviolata la porta. La palla rimane lì e dopo un batti e ribatti Terranova allontana il pericolo. Ancora Cosenza al 34′, contropiede perfetto dei rossoblu che colgono di sorpresa il Bari, Brignola davanti a Caprile manda a lato ignorando il compagno che arrivava da sinistra.

Al 36′ risponde il Bari con l’asse Cheddira-Antenucci, l’italo-marocchino serve il numero 7 al centro dell’area, il tiro però è debole e finisce comodo fra le braccia del portiere. Un minuto dopo ancora Cosenza, Brignola si gira benissimo e dal limite dell’area libera il sinistro che però si infrange sulla traversa.

Ci prova il Bari al 42′ con Terranova che dai venti metri chiama all’intervento Matosevic, guadagnando un corner. Il gol però arriva nel corso dell’ultimo dei quattro minuti di recupero. Cheddira colpisce di testa il buon cross di Ricci e indirizza la palla nell’angolino dove Matosevic non può arrivare. Sul gol finisce il primo tempo con il Bari in vantaggio.

Secondo tempo che comincia con il tentativo del Cosenza di pareggiare i conti, al 48′ Merola si gira bene in area ma il suo tiro finisce sul fondo. Al 55′ si fa sentire anche il Bari con Antenucci. Il numero 7 biancorosso ci coordina benissimo, lascia partire il destro ma la palla si perde sul fondo. Al 69′ ancora Bari, Mallamo in contropiede serve Ricci che con il sinistro impegna l’estremo difensore rossoblù. Al 88′ il Cosenza resta in dieci per l’espulsione rimediata da Florenzi (doppia ammonizione) dopo il fallo su Benedetti.

Bari vicinissimo al raddoppio con Eddie Salcedo, al 94′ il giovane attaccante si libera della marcatura, calcia bene ma il pallone dà solo l’illusione del gol. Dopo 7 minuti di recupero finisce il match, il Bari trova la seconda vittoria del campionato e resta imbattuto. Prossimo incontro dei biancorossi fissato per sabato 17 settembre contro il Cagliari. Calcio d’inizio al ‘Domus’ (ex Sardegna Arena) previsto per le ore 14:00. (foto ssc bari)

