Vivaevents S.r.l., società specializzata nell’organizzazione ed erogazione di servizi di accoglienza e controllo del pubblico in occasione della 85^ Campionaria Generale Internazionale – Fiera del Levante, ricerca su Bari personale disponibile a svolgere servizi di accoglienza del pubblico, attività generiche di emissione e controllo dei titoli di accesso agli eventi, hostess, in modalità non continuativa.

Si richiede: disponibilità anche immediata; conoscenza ottima della lingua italiana. Costituiscono titoli preferenziali la conoscenza di una lingua straniera (indicare quale e livello su CV) e l’esperienza in attività analoghe (indicare mansioni, durata e tipo evento sul CV). Per candidarsi, inviare il proprio CV a: staffingpuglia@vivaevents.it, specificando nell’oggetto “CANDIDATURA FIERA DEL LEVANTE”.

INFORMATIVA PRIVACY: Il Titolare del trattamento è VIVAEVENTS S.r.l.; i dati presenti nei CV saranno utilizzati esclusivamente con finalità legate alla selezione in corso per l’esecuzione di misure precontrattuali (eventuale assunzione); in caso di inutilizzo, i dati saranno eliminati dopo 12 mesi dalla ricezione. Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali o per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e 22 del Regolamento UE 2016/679, scrivere a privacy@vivaevents.it.