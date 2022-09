“Tutti insieme dobbiamo, ogni giorno, impegnarci per contrastare, con l’esempio e l’educazione civica, i comportamenti assolutamente incivili tenuti da gruppi, per fortuna sempre minori, di persone che fanno della incapacità del vivere civile la loro bandiera. Confido che questi soggetti possano essere quanto prima identificati e perseguiti”. È quanto dichiarato dal sindaco di Molfetta, Tommaso Minervini, in seguito ai furti tra le bancarelle avvenuti durante la festa patronale.

In particolare, ignoti, avrebbero ripulito lo stand della Lega del cane pieno di materiale brandizzato utile per la raccolta di fondi, ma non solo. Sono stati portati via anche tredici trespoli dell’Asm, i cestini utilizzati per i rifiuti e rubate, inoltre, anche merci ad ambulanti. Merci che, va sottolineato, tutti avevano lasciato sul posto, ben chiusa.

“Questi atteggiamenti – ha sottolineato ancora il Sindaco Minervini – ledono la dignità della stragrande maggioranza delle persone che sono rispettose delle regole, delle leggi, dell’altro. E sono intollerabili, inaccettabili. Non possono essere catalogati come ragazzate. Sono episodi vergognosi che vanno denunciati. Chiediamo, per questo a chiunque abbia visto o sia venuto a conoscenza di qualcosa, di collaborare con le forze dell’ordine. Al momento sono in corso indagini con l’ausilio delle telecamere del sistema comunale di videosorveglianza” – ha concluso.

