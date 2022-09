Furto ai danni della chiesa Santa Maria del Carmine, a Noicattaro. Ad annunciarlo la stessa chiesa che, nelle scorse ore, ha pubblicato un post sui social raccontando quanto accaduto ai fedeli.

“Con profondo rammarico vi informiamo che la scorsa notte la nostra chiesa ha ricevuto la visita dei ladri – scrivono – hanno scassinato le cassette delle offerte situate dinanzi alle immagini della Vergine del Carmine e di san Giuseppe. È inutile dirvi che siamo scossi da quanto accaduto. Abbiamo provato a confrontarci con le illuminanti parole della lettera che don Tonino Bello scrisse al “caro fratello ladro”, il quale era perito in uno scontro a fuoco con un metronotte. Non sappiamo cosa si nasconda dietro tale gesto. Forse dovremmo leggervi uno dei tanti e preoccupanti segnali di difficoltà e disperazione che caratterizzano questi tempi non facili” – hanno aggiunto lanciando un messaggio al responsabile.

“Il Signore ci insegna a pregare per tutti – hanno detto infine – sappi allora, caro fratello ladro, che stiamo pregando anche per te. E sappi anche un’altra cosa, caro fratello ladro: credi che sia questa la via per risolvere i problemi? Rifletti” – hanno concluso.

