Le stagioni fredde sono alle porte e con esse anche il ritorno dell’influenza che, quest’anno, secondo gli esperti, si preannuncia pesante. È quanto sottolineano, in particolare, gli studiosi internazionali e americani sulla base dell’andamento della malattia nell’emisfero Sud.

In particolare, in Australia, l’influenza ha colpito una percentuale della popolazione più elevata del solito in maniera spesso seria. Da qui e dall’andamento dell’influenza, si è reso necessario avviare la campagna di informazione sui vaccini al fine di sottolinearne l’importanza. I centri per il controllo e la prevenzione delle malattie degli Stati Uniti hanno infatti pubblicato le nuove linee guide.

Per la prossima stagione, ha sottolineato il governo americano, i vaccini sono stati aggiornati per combattere i ceppi dei virus influenzali in circolazione. I dosaggi più alti vengono consigliati in particolare a chi ha più di 65 anni o soffre di altre malattie. Attualmente, i vaccini consigliati agli anziani, tutti quadrivalenti, ovvero progettati per contrastare quattro possibili ceppi di virus, sono quattro. Per gli adulti, il periodo migliore per vaccinarsi è quello compreso tra settembre e fine ottobre, periodo in cui si rischia si incrementa la durata di efficacia di protezione. Per quanto riguarda i più piccoli invece, i Cdc raccomandano un vaccino basato su una coltura di cellule inattivate, a partire dall’età di sei mesi.

Foto repertorio

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.