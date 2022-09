Una donna passeggera di una nave da crociera della Royal Caribbean, è stata aggredita e uccisa da uno squalo. Chrislyn Skippings, sovrintendente delle forze di polizia delle Royal Bahamas, ha spiegato che la donna di 58 anni della Pennsylvania, è stata attaccata mentre faceva snorkeling a Green Cay, al largo della costa di Nassau.

Secondo quanto riportato dalla Cnn, la famiglia ha prenotato un’escursione con una compagnia turistica locale che li ha portati nella zona famosa per lo snorkeling. Ad un certo punto uno squalo ha attaccato la donna, i parenti si sono precipitati in suo aiuto e sono riusciti a trascinarla sulla barca precipitandosi poi al molo più vicino, dove i paramedici hanno verificato che non dava più segni di vita.

