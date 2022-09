Nei giorni scorsi in zona Poggiofranco, un ufficiale del corpo della Locale in via Dioguardi ha notato un uomo lanciare oggetti con una fionda verso i vicini palazzi.

Fermato, l’ufficiale ha subito notato che l’uomo aveva uno zaino scuro e un fodero contenente un’arma che mostrava al pubblico ufficiale al fine di intimorirlo ed allontanarlo.

L’uomo è stato disarmato. Nello zaino gli agenti hanno trovato altri due coltelli a serramanico, due fionde, una cinquantina di bulloni in acciaio e piccole quantità di sostanza stupefacente.

Tutto il materiale, compreso un machete con lama bifacciale, sono stati sottoposti a sequestro giudiziario e l’uomo, un cinquantenne, è stato arrestato per minacce, resistenza e porto abusivo di armi.

