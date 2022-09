Un altro incidente ieri su via Napoli, all’incrocio con via Costa. Un incrocio regolato da un semaforo che però in pochi rispettano. “Spero che qualche consigliere o assessore o chiunque abbia la possibilità di parlare con “chi di dovere”, suggerisca l’installazione di un sistema di “rilevazione semaforica d’infrazione”, appunto a quell’incrocio – denuncia un cittadino – Tanto chi proviene dalla tangenziale, quanto chi esce da Bari da via Napoli per immettersi in tangenziale, è portato ad accelerare già con il giallo e fin qui nulla di male. Però passare con il rosso e a tutta velocità, è solo da criminali”.

Il cittadino racconta cosa è successo ieri mattina. “Ero fermo al semaforo di via Nicola Costa e dovevo immettermi su via Napoli direzione centro città – racconta il cittadino – Scatta il verde (per me). Come mia abitudine (e questo mi ha salvato la vita più volte), prima di partire, guardo bene a destra e a sinistra. Una volta al centro dell’incrocio e provenienti dalla tangenziale, un’auto e dietro a questa una moto, passano con il rosso pieno e a tutta velocità. Al semaforo successivo (quello prima del distributore Q8), vedo “quello” della moto letteralmente volare e “quell’auto” scappare via su via Napoli. Non so di preciso cosa sia successo, ma se ci fossero stati i semafori di cui dicevo prima, “qualcuno” avrebbe almeno pagato”.

Quello dell’incrocio in via Costa con via Napoli non è l’unico problema di viabilità nel rione San Girolamo. Dopo la chiusura al traffico del lungomare il Comune avrebbe dovuto allargare strada San Girolamo, rimasta l’unica via di attraversamento del quartiere. Cosa che non è avvenuta. Con inevitabili disagi e lunghe code. Nei giorni scorsi è arrivato finalmente il via libera della giunta al permesso a costruire di un privato nel terreno dove sorge “Villa rosa”, un edificio tra i più vecchi del quartiere, ma abbandonato da anni. Il muro di cinta della villa causa un restringimento importante sulla strada. “Con questa delibera – spiega l’assessore Giuseppe Galasso – viene dato il permesso a costruire ad un privato che deve restaurare un edificio di San Girolamo e deve realizzare nel terreno limitrofo un altro edificio residenziale. Il privato cederà una parte di suolo al Comune, arretrando la recinzione del proprio lotto”. Qui saranno realizzati anche nuovi marciapiedi.

“L’area che sarà ceduta al Comune – continua Galasso – pari a circa 557 metri quadri sarà quindi trasformata in strada. Così da eliminare l’effetto restringimento e l’interruzione del marciapiede, il tutto a carico dei privati”.

