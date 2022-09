Dallo zaino scelto con cura, allo sport e all’alimentazione. Assosalute (Associazione nazionale farmaci di automedicazione), parte di Federchimica, ha diffuso una serie di consigli utili per ripartire al meglio.

Sul fronte della scuola , gli esperti hanno ricordato che la scelta dello zaino è molto importante. Nel corso degli anni, i pediatri hanno più volte sottolineato l’importanza di comprarne uno con manici e schienale imbottiti, così da evitare che il peso del materiale scolastico scenda verso il bacino. Assosalute aggiunge che bisogna prestare attenzione anche al peso del materiale scolastico trasportato, perché se è eccessivo può causare irrigidimento muscolare e fastidi alla zona lombare e alle spalle. Non appena compaiono i primi sintomi, bisogna evitare di sottoporre la schiena a un ulteriore sforzo.

L’Associazione, inoltre, ha ricordato l’importanza dello sport per i bambini e i ragazzi. Frequentare un corso di nuoto o di arti marziali, per esempio, può aiutare molto il corretto sviluppo psicofisico. Un altro elemento a cui è opportuno prestare attenzione sono i pidocchi, che spesso nelle scuole trovano il luogo ideale nel quale proliferare. Per distinguere le loro uova dalla forfora è sufficiente scuotere i capelli: le prime restano attaccate alla cute, a differenza delle scaglie di pelle morta. Nell’attesa di debellarle, è consigliato rimanere a casa.